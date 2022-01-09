В трагическом ДТП под колесами автомобиля погиб пешеход

По сообщению пресс-службы Госполиции, 7 января, в 07.50, в Виляны ( Резекненский край) автомобиль Mercedes Benz сбил пешехода.

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Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось. По делу начат уголовный процесс.