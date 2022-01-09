В трагическом ДТП под колесами автомобиля погиб пешеход
Foto: DELFI

По сообщению пресс-службы Госполиции, 7 января, в 07.50, в Виляны ( Резекненский край) автомобиль Mercedes Benz сбил пешехода.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось. По делу начат уголовный процесс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году