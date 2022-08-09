В трагическом ДТП под Ригой погиб водитель мотоцикла

По информации пресс-центра Госполиции, 8 августа, в 17.00, в Адажи, на грунтовой дороге между улицами Карклу и Муйжас с проезжей части в кювет съехал мотоциклист.

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Как отмечают в полиции, в результате аварии мотоцикл упал сверху на водителя. От полученных травм он скончался. По делу ведется следствие.