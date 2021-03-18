В трех государствах задержали литовцев, подозреваемых в мошенничестве со вкладами

В трех государствах задержаны пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества со вкладами и причинении ущерба на полтора миллиона евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции и Великобритании, задержаны пять человек, все — граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллиона евро", — сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

По его словам, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги.

"У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (…)", — сказал представитель полиции.

Международная операция проходила 4-12 марта.