В трейлере из Латвии в Эстонию ввезли 5 кг кокаина

Ляэнеская окружная прокуратура (Эстония) передала в суд материалы уголовного дела по обвинению четверых мужчин в доставке из Голландии в Эстонию пяти килограммов кокаина с целью перепродажи.

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По данным пресс-службы прокуратуры, 26-летний Марко-Майт с 32-летним мужчиной, объявленным в международный розыск, планировали доставить из Голландии в Эстонию за две поездки в общей сложности десять килограммов наркотических веществ.

Помощниками в этом им были 20-летние Лаури и Кальмер, а также 40-летний Ханнес. Для перевозки груза использовали автомобиль со встроенными в него тайниками.

Следствию удалось выйти на наркокурьеров на ранней стадии их действий и за их перемещениями была налажена международная слежка. Обвиняемые в какой-то момент заподозрили, что за ними следят и поменяли свой план действий до прибытия в Эстонию. Груз наркотиков они решили поместить не в заранее подготовленной машине, а в нанятом в Латвии трейлере, пунктом прибытия которого была деревня Амбла в Эстонии.

Полиция 27 февраля задержала в Амбла 26-летнего Лаури. При нем в момент задержания была килограммовая упаковка кокаина, а в тайниках трейлера полиция нашла еще четыре упаковки наркотика общим весом 4 килограмма.

Кальмер и Марко-Майт попытались сбежать с места происшествия на автомобиле, однако часом позже они попали в аварию в поселке Тамсалу и были задержаны. Еще через месяц полиция задержала в качестве подозреваемого 40-летнего Ханнеса.