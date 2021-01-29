В Тукумсе мужчина на улице целился из оружия в прохожего
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 28 января дежурный получил информацию о том, что в Тукумсе один мужчина передал другому газовый пистолет, а затем тот стал целиться в прохожего.

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В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина 1959 г.р., во время посещения магазина не носил маску, закрывающую нос и рот, а также распивал в фойе алкоголь. Также этот мужчина извлек из кармана своей куртки газовое оружие, после чего передал его мужчине 1983 г.р. Выйдя из магазина, тот начал целиться в человека.

Полиция установила, что мужчины ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за нарушения административного и уголовного характера.

В минувший четверг полиция провела обыск в квартире старшего из мужчин, где нашли и изъяли незарегистрированный и дезактивированный газовый пистолет Umarex. В полиции также сообщили, что 37-летний мужчина не смог ответить, зачем он целился в человека. По делу начаты административные процессы.

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