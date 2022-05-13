В Тукумсе полиция изъяла 59 000 нелегальных сигарет

Сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления Госполиции вместе с работниками других подразделений провели санкционированный обыск в Тукумсе, в ходе которого было изъято 59 000 сигарет без латвийских акцизных марок и задержаны два человека. Об этом порталу Delfi сообщила представительница Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

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Один из участников преступления был задержан, когда находился за рулем автомобиля. У сотрудников полиции возникли подозрения в том, что мужчина ведет транспортное средство под воздействием наркотических или психотропных веществ. Задержанного доставили в медицинское учреждение для проведения медицинских анализов.

Согласно информации в распоряжении полиции, оба задержанных человека занимались незаконным хранением, перемещением и сбытом табачных изделий на протяжении длительного времени, в своей деятельности они использовали разные конспиративные методы. Выявлена сложная коммуникационная и логистическая схема, которая создана для того, чтобы затруднить раскрытие и доказательство преступления.

По подозрениям в совершении преступления задержаны двое мужчин - 1950 и 1974 года рождения. Суд принял решение о заключении одного из них под стражу, а ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

Калниня указала, что в Тукумсе и Тукумском крае ранее уже было начато расследование по факту незаконного хранения, перемещения и сбыта табачных изделий организованной группой лиц. В рамках расследования было проведено пять санкционированных обысков. В ходе следствия полиция также примет меры в отношении имущества задержанных, вероятно, нажитого преступным путем.

За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без таковой.