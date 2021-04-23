Минувшей ночью в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли мужчину, со ссылкой на издание Neatkarīgās Tukuma Ziņas сообщает LETA.

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По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в пятиэтажном здании в Тукумсе минувшей ночью горела гора одежды, пострадали два человека. Один из пострадавших сообщил журналистам, что это неправда - на самом деле подожгли его друга.

По словам потерпевшего, некий мужчина "по своим каким-то причинам или на почве гомофобии", многократно угрожал обоим потерпевшим и требовал, чтобы живущие в одной квартире молодые люди "убирались из города". Об угрозах они сообщили в полицию.

Минувшей ночью на одного из потерпевших напали, облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавший в итоге получил 85% ожогов тела и был доставлен в Ожоговый центр в Риге. Сейчас мужчина находится в реанимации. Второй мужчина также получил ожоги, пытаясь помочь другу.

"Об поступающих угрозах мы сообщали как в полицию, так и по месту работы соседа, однако, никакой реакции не последовало... Нужно было ждать, пока человека изуродуют или убьют?! Как мне по телефону сказала мама, полиция пытается все повернуть так, как будто друг пытался совершить самоубийство", - рассказал изданию потерпевший.

Начальник Тукумского участка полиции рассказал, что "в пожаре пострадали два человека", и чтобы выяснить обстоятельства случившегося, начат уголовный процесс, проводится расследование.

На вопрос об уже поступавших угрозах Бахс ответил, что заявление в полицию действительно было подано, однако, после проверки информации было принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса и это решение не было обжаловано.