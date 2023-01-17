В Уганде изнасилована гражданка Латвии: арестован священник и трое полицейских

В Уганде по подозрению в сексуальном насилии против гражданки Латвии задержаны священнослужитель и трое сотрудников местной полиции. Согласно данным BBC, нападение было совершено в доме, где проживала женщина, расположенном в Кампале.

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По предварительным данным, священник пригласил гражданку Латвии посмотреть Уганду. Женщина согласилась на приглашение и примерно месяц назад прилетела в Африку.

В свою очередь, трое полицейских, которые приняли заявление от потерпевшей в результате действий священника-насильника, обвиняются в противоправных действиях: они вымогали у нее деньги и отобрали паспорт.

Потерпевшшая рассказала, что полицейские пригласили ее в камеру, заставили подписать согласие о том, что она передаст им деньги, а также отзовет заявление против священника.

Расследование этого дела занимается Уголовный розыск полиции Уганды. В рамках следствия они просят отозваться всех возможных жертв священнослужителя.