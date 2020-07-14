В Украине легализовали игорный бизнес

Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес в стране. Во вторник, 14 июля, 248 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом законопроекто государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

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Новый закон разрешает азартные игры в казино и онлайн, букмекерскую деятельность, выпуск и проведение лотерей и другие виды игорного бизнеса. Среди прочего, будет разрешено размещение казино на территории пятизвездочных отелей в Киеве, а также в четырех- и пятизвездочных отелях в других городах. Залы игровых автоматов можно будет размещать в гостиницах с 3-5 звездами.

Размещение игорных заведений разрешается на территории не менее 500 метров от учебных заведений. Не допускается участие в азартных играх молодых людей, не достигших 21 года, недееспособных и ограниченно-недееспособных людей, лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, документ предполагает онлайн-мониторинг игровых автоматов.

В первом чтении законопроект был принят 16 января. Рассмотрение во втором чтении началось 30 июня. При этом было подано 3,5 тысячи поправок.