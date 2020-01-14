В Валке похоронили одинокую женщину, не сообщив о ее смерти родственникам

В конце 2019 года в Валке скончалась 83-летняя женщина, которую похоронили, не сообщив о ее кончине родственникам. Как отмечает Alūksnes un Malienas Ziņas, это произошло, потому что в базе данных не нашли информацию о ее родных.

Тело пенсионерки Бируты 2 декабря обнаружил житель дома, в котором жила женщина. Об этом он сразу же сообщил в полицию и другие ответственные службы. В Госполиции пояснили, что при проверке базы данных оказалось, что у покойной нет родственников. Принимая во внимание этот факт, женщину при содействии Социальной службы Валского края и бюро похоронных услуг Elston похоронили 7 декабря на кладбище Стокю под Валкой.

Однако управляющий дома, в котором проживала Бирута, очень просил найти родственников покойной, поскольку был уверен, что у той в Алуксне есть родня.

9 декабря удалось найти дальнюю подругу Бируты в Алуксне, а затем информацию о ее кончине передали ее брату. Когда родственники обратились в Валский участок полиции, там пояснили, что Бирута уже похоронена, т. к. в их распоряжении не было информации о наличии у пенсионерки родни.

Получив соответствующие разрешения, семья перезахоронила Бируту на Большом кладбище в Алуксне. Родственников возмутил не только факт, что им не сообщили о смерти женщины, но и то, что бюро ритуальных услуг похоронило пенсионерку в ночной рубашке и черном мешке, который затем поместили в гроб.