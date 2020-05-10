В Вецриге задержали объявленного в розыск мужчину: он пытался сбежать
Foto: Pašvaldības policija

В минувшую среду сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов из Вецриги: заявитель сообщил, что на перекрестке улиц Вальню и Зиргу в неположенном месте припаркован автомобиль.

Как отмечает Degpunktā, по указанному адресу выехал ближайший экипаж РМП. В автомобиле на тот момент находился водитель, правда, когда ему сообщили о нарушении, он ответил, что просто сидит за рулем и сам ждет водителя. Однако полиция установила личные данные мужчины и стала составлять административный протокол.

Однако в скором времени по рации пришло сообщение, что мужчина находится в полицейском розыске. Узнав, что его собираются задержать, он бросился наутек. Один полицейский бросился за ним следом, а второй преследовал на машине. К погоне также подключились прохожие, и вскоре убегавшего задержали.

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