В Великобритании без вести пропала 30-летняя гражданка Латвии

Полиция Великобритании разыскивает пропавшую без вести гражданку Латвии Инту Соболеву, которую в последний раз видели 10 февраля в Южном Уэльсе.

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По предположению следователей, женщина может находиться в Шотландии.

"Мы все больше беспокоимся за Инту и пытаемся отследить ее маршрут, чтобы убедиться, что она в безопасности и здорова", — заявил сержант Йен Бакстер.