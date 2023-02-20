В Великобритании без вести пропала 30-летняя гражданка Латвии

Полиция Великобритании разыскивает пропавшую без вести гражданку Латвии Инту Соболеву, которую в последний раз видели 10 февраля в Южном Уэльсе.
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По предположению следователей, женщина может находиться в Шотландии.
"Мы все больше беспокоимся за Инту и пытаемся отследить ее маршрут, чтобы убедиться, что она в безопасности и здорова", — заявил сержант Йен Бакстер.
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