В Великобритании трагически погиб 22-летний латвиец

В минувшую субботу в озере на территории Bawsey Country Park в Кинг-Линне (Норфолк) утонул латвиец Кристерс Б.

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Согласно формулировке полиции, "мужчина попал в затруднительное положение, купаясь в запрещенном месте".

Друзья и близкие начали сбор средств на похороны Кристерса. Известно, что он погиб спустя два дня после того, как отметил свой 22-летие.

Согласно данным BBC, Кристерс вместе с родителями перебрался из Латвии в Великобританию, будучи еще ребенком. Известно, что он проживал в Питерборо, ходил в тренажерный зал и был поклонником пауэрлифтинга.