В Вентспилсе произошла утечка углеводородной жидкости
Foto: LETA

В воскресенье утром в Вентспилсе была констатирована утечка небольшого количества углеводородной жидкости, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на улицу Нафтас поступил в 7.17. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что из одного из вагонов поезда происходит утечка. Она была ликвидирована путем закручивания вентиля.

По предварительным данным, вытекло небольшое количество химического вещества - примерно семь литров. О случившемся проинформирована Государственная служба среды.

В общей сложности за сутки VUGD получила 56 вызовов.

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