В Вентспилсе в новогоднюю ночь был убит мужчина, ищут свидетелей

В ночь на 1 января в 2.40 полиция получила информацию о том, что в Вентспилсе у многоэтажном дома на улице Саулес 108 лежит мужчина с признаками насильственной смерти.

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По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс. Также просят отозваться возможных свидетелей случившегося и автовладельцев, чьи машины оборудованы видеорегистраторами - возможно, вы проезжали мимо места убийства или магазина Citro, который находится рядом, и засняли кадры, которые могут пригодиться в расследовании.

Видеоматериалы просят отсылать на почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "Par notikumu Ventspilī, Saules ielā 108" (О событии в Вентспилсе, на улице Саулес 108). Связаться с полицией можно по телефону 110. Анонимность гарантируется.