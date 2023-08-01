В Виляны трое мужчин шли по улице с флагом ВМФ России; полиция начала административный процесс
Foto: LETA

Государственная полиция начала процесс об административном нарушении в связи со случаем, когда в Виляны несколько мужчин шли по улицы с символикий, прославляющей тоталитарный режим, сообщает агентство LETA.

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В социальных сетях было размещено видео, на котором видны трое мужчин и двое из них несут флаги. Один из флагов — флаг ВМФ России.

В связи с этим видео 30 июля Госполиция начала три процесса об административных нарушениях — два за использование символики тоталитарных режимов в публичном месте, а один за использование прославляющей военную агрессию и военные преступления символики в публичном месте, сообщает Госполиция в Twitter.

Личность всех троих лиц установлена, ведется следствие.

В свою очередь, художественный руководитель театра Дайлес Виестурс Кайришс написал в соцсети Facebook, что, проезжая по Виляны, он заметил в центре города группу мужчин в форме российских морских десантников со звездами на фуражках и неразвернутыми флагами.

Режиссер спросил их, не сошли ли они с ума и не потеряли ли чувство реальности, и призвал их вернуться домой, поскольку обязательно приедет полиция и всех арестует. "Расстались мирно", — отметил Кайришс.

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