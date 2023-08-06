В волости Двиетес в Даугаве утонул человек

4 августа в волости Двиетес Аугшдаугавского края спасатели вытащили из Даугавы тело утонувшего человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В целом за 5 августа в ГПСС поступило 59 вызовов: 19 - на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, 24 - на аварийно-спасательные работы, а 16 вызовов были ложными.

По площади самый большой пожар за последние сутки был потушен в волости Раматас Валмиерского края, где загорелись одноэтажный ангар, пристройка к ангару и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.