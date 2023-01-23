В воскресенье 10 из 11 нетрезвых водителей были сильно пьяны. И на чужих машинах

В воскресенье на дорогах Латвии задержано 11 пьяных водителей, причем десять из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть концентрация алкоголя в организме превышала 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность. Об этом cообщили в Государственной полиции.

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Из водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, только один управлял собственным транспортным средством, которое будет конфисковано за данное нарушение, а остальные девять управляли транспортным средством, принадлежащим другому лицу, и с этих водителей будут взысканы суммы до рыночной стоимости транспортного средства.

Как сообщалось, с 25 ноября 2022 года в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.

Всего за минувшие сутки Госполиция зафиксировала 460 нарушений правил дорожного движения, в том числе 204 водителя превысили скорость, а два протокола были составлены за агрессивное вождение.

За 24 часа на дорогах Латвии зафиксировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в трех из них пострадали пять человек.