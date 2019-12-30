В воскресенье было задержано пять нетрезвых водителей

В воскресенье, 29 декабря, на дорогах Латвии было задержано пять автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Двое выпивших шоферов были задержаны в Рижском регионе, по одному — в Курземе, Латгале и Видземе.

В воскресенье на дорогах Латвии стражи порядка оформили 192 протокола о превышении допустимой скорости движения. Больше всего таких протоколов — 69 — было оформлено в Рижском регионе.

За прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 399 протоколов.