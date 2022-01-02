В воскресенье на дорогах Латвии случались аварии каждые 2-10 минут

В воскресенье, 2 января, с 6 до 17 часов на дорогах Латвии было зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в основном из-за обледенения дорог, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

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В четырех авариях пострадали люди.

Как сообщила Юревица, количество аварий начало резко расти после 15 часов, когда начался ледяной дождь. С этого момента полиция фиксировала дорожно-транспортное происшествие каждые 2-10 минут.

Наибольшее количество аварий зарегистрировано в Земгале и окрестностях Риги. В каждом из регионов произошло более десяти аварий.

Карта на сайте Latvijas Valsts ceļi, показывает, что условия движения на основных дорогах в центральной и восточной части страны серьезно затруднены.

Во многих местах на дорогах образовалось обледенение.