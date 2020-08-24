В воскресенье на дорогах погибли два человека

В воскресенье, 24 августа, в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два человека, сообщили в Госполиции.

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Аварии с погибшими произошли в Рижском регионе и Земгале.

В воскресенье около 14:55 на Баускском шоссе в Олайнском крае столкнулись легковой автомобиль Honda и грузовая машина MAN. В результате аварии погиб ехавший в легковом автомобиле человек.

Еще одно трагическое ДТП произошло в волости Церес, Кандавский край. Мужчина 1994 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Vento, выбрал несоответствующую дорожному покрытию скорость, в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия. По факту начат уголовный процесс.

В течение суток в стране зарегистрировано 64 ДТП, в 16 авариях пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и три велосипедиста.

За прошедшие сутки задержано 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два водителя под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости оформлено 199 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 387 протоколов.