В воскресенье утром в пожаре погиб человек

Рано утром в воскресенье, 1 мая в жилом доме и подсобных помещениях вспыхнул пожар. Несчастный случай произошел в Аугшдаугавском крае. Погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов в волость Малиновас поступил в 4.13 часов утра. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что открытым пламенем горит одноэтажный деревянный дом на площади 65 квадратных метров, крыша клети на площади 55 квадратных метров и хозяйственная постройка на площади 25 квадратных метров. В 8.43 пожар удалось ликвидировать.

Также в воскресенье в 6.21 часов утра был получен вызов на улицу Торня в Резекне, где горел садовый домик. Прибыв на место, пожарные констатировали, что постройка горит открытым пламенем, уже провалилась крыша. Также загорелась стена находящегося рядом домика. Из соседнего домика удалось спасти одного человека. В 7.18 пожар был локализован, продолжаются работы по тушению.