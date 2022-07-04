В воскресенье в ДТП пострадали 18 человек
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В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 18 человек, сообщает Государственная полиция.

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В целом по стране в воскресенье зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 401 протокол. Задержаны 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а 206 водителей превысили допустимую скорость.

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