В воскресенье в ДТП пострадали 18 человек

В воскресенье в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 18 человек, сообщает Государственная полиция.
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В целом по стране в воскресенье зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 с пострадавшими.
За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 401 протокол. Задержаны 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а 206 водителей превысили допустимую скорость.
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