В воскресенье в результате ДТП пострадали два человека
Foto: F64

Вчера в Латвии зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали два человека, сообщает Государственная полиция.

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За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала девять водителей, а также одного водителя, который находился под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости вчера оформлено 156 протоколов, за агрессивную езду — 18.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 375 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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