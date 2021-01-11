В воскресенье в результате ДТП пострадали два человека

Вчера в Латвии зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали два человека, сообщает Государственная полиция.

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За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала девять водителей, а также одного водителя, который находился под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости вчера оформлено 156 протоколов, за агрессивную езду — 18.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 375 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.