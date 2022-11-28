В выходные было много пожаров в жилых домах, есть погибшие

За выходные, в период с 25 по 28 ноября Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 27 вызовов на пожары, в том числе в Риге. Есть погибшие.

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В субботу в 19.01 был получен в вызов на улицу Гайгалес в Риге. Прибыв по указанному адресу пожарные констатировали, что в двухэтажном жилом доме горит перекрытие на площади 10 квадратных метров. До прибытия пожарных дом покинули семь человек, еще троих - эвакуировали. Работы были завершены в 23.26.

В 17.31 был получен вызов на улицу Лиела в Риге, где также горел двухэтажный жилой дом. Площадь горения составляла 240 квадратных метров. Спасатели помогли выбраться на улицу жильцу с первого этажа, он был передан медикам скорой. Под натиском огня произошло обрушение перекрытия. Пожарные не дали огню перекинуться на пятиэтажку, которая находилась в 10 метрах от горящего дома. На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших людей. Около пяти часов утра работы были завершены.

В 15.23 звонок в дежурную часть раздался с улицы Маскавас - в доме на пятом этаже открытым пламенем горела квартира. Площадь горения составляла 20 квадратных метров. До прибытия спасателей дом покинули 24 жильца. Пожарные спасли из горящей квартиры и квартиры, расположенной рядом, двух человек. Они пострадали и были переданы медикам скорой. Из горящей квартиры удалось спасти собаку.

Также в минувшие сутки сотрудники VUGD несколько раз выезжали на вызовы по всей Латвии из-за того, что в дымоходах горела сажа или неправильно эксплуатировалось отопительное оборудование. Пожарные подчеркивают: при эксплуатации отопительного оборудования необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено использовать неисправное оборудование, перетапливать его, оставлять дверцы печки открытыми, сушить на отопительном оборудовании вещи, а также оставлять у дверц печки дрова. Самая распространенная причина всех пожаров - невнимательное обращение, в том числе с отопительным оборудованием.