В Янову ночь ожоги получили трое пьяных мужчин

Трое мужчин были госпитализированы с ожогами за минувшие сутки, сообщили агентству LETA в Службе скорой медицинской помощи. Все пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один из пострадавших получил ожоги, разжигая костер с помощью горючего, в результате чего взорвалось опасное вещество и загорелась одежда мужчины. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами груди, живота и ног.

Представители Службы скорой медицинской помощи подчеркивают, что в этом году люди во время праздника Лиго вели себя более благоразумно, чем годом ранее.

В Государственную пожарно-спасательную службу за минувшие сутки поступило 24 вызова на тушение пожаров, в том числе один - на лесной пожар, в ходе которого пострадали несколько человек.

24 июня в 10.23 поступил звонок на улицу Ропажу в Риге, где горел гаражный комплекс. На месте происшествия были обнаружены горящие сараи и гаражи площадью 360 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, которого вызвали к врачу.

В 13.51 пожарные выехали на улицу Смилшу в Алуксне, где в необслуживаемом здании возник пожар. На месте было установлено, что горит нежилое деревянное здание площадью 101 кв м. В ходе тушения пожара один пожарный получит травмы и был доставлен медикам.

В 17.00 поступил звонок в Ванскую волость Тукумского района, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. На месте происшествия было установлено, что в санузле квартиры на втором этаже горят стиральная машина и стена площадью 7 кв.м. Из здания до прибытия спасателей было эвакуировано пять человек. Одному мужчине, который был из соседнего дома и помогал эвакуировать жильца, потребовалась помощь врачей.

В ночь на 25 июня пожарные получили вызов в волость Силмала Резекненского края, где горел одноэтажный жилой площадью 100 кв м. Во время возгорания ожоги получил мужчина. Пожар был потушен утром в 6.05.

В 00.40 в Стопиньскую волость Ропажского края поступил вызов. На месте было установлено, что горит гараж с пристроенным сараем площадью 140 кв м и два автомобиля. При попытке потушить пламя своими силами до приезда спасателей пострадал один человек.

В целом за минувшие сутки в Латвии в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 67 вызовов: 24 - по тушению пожаров, в том числе один по лесному пожару, 29 - по аварийно-спасательным работам, а 14 вызовов оказались ложными.