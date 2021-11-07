В Юрмале третьи сутки ищут пропавшую без вести пожилую женщину
Foto: Valsts policija

Госполиция, семья и волонтеры Bezvests.lv третьи сутки ведут поиски пропавшей без вести Лидии Козловой (1951 г.р.), которую в последний раз видели 4 ноября, в Юрмале, когда она вышла из своего дома на ул. Яуна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Родственники просят отозваться тех кто 4 ноября был на станции "Майори" в промежуток между 07.00 и 09.00.

"Вспомните! По перрону ходила пожилая женщина, в темной куртке, просила о помощи. В электричку в 08.27 она не села, осталась на перроне!
Могла вести себя странно, что-то с человеком произошло в тот день, может микроинсульт. До этого потерями памяти не страдала. Может кто-то видел, куда пошла эта женщина? Села в другую электричку, в автобус, в маршрутку? Может кто-то из ваших знакомых был в это время на станции?" — написали в соцсети Facebook родственники Лидии.

Приметы Лидии Козловой: рост 160 см, полная, волосы темные, с сединой.

Была одета: темная длинная куртка, черные спортивные брюки, черные полуботинки.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67075111 или 110 (Госполиция), 29214223 (Екатерина Суслова), 29631676 (сын Дмитрий).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим