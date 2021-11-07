В Юрмале третьи сутки ищут пропавшую без вести пожилую женщину

Госполиция, семья и волонтеры Bezvests.lv третьи сутки ведут поиски пропавшей без вести Лидии Козловой (1951 г.р.), которую в последний раз видели 4 ноября, в Юрмале, когда она вышла из своего дома на ул. Яуна.

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Родственники просят отозваться тех кто 4 ноября был на станции "Майори" в промежуток между 07.00 и 09.00.

"Вспомните! По перрону ходила пожилая женщина, в темной куртке, просила о помощи. В электричку в 08.27 она не села, осталась на перроне!

Могла вести себя странно, что-то с человеком произошло в тот день, может микроинсульт. До этого потерями памяти не страдала. Может кто-то видел, куда пошла эта женщина? Села в другую электричку, в автобус, в маршрутку? Может кто-то из ваших знакомых был в это время на станции?" — написали в соцсети Facebook родственники Лидии.

Приметы Лидии Козловой: рост 160 см, полная, волосы темные, с сединой.

Была одета: темная длинная куртка, черные спортивные брюки, черные полуботинки.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67075111 или 110 (Госполиция), 29214223 (Екатерина Суслова), 29631676 (сын Дмитрий).