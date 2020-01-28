В здании ABLV проводят обыск, подозревают в "отмывании" 50 млн евро

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) проводят процессуальные действия в здании ликвидируемого банка ABLV, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

В банке также находятся сотрудники Государственной полиции и специального подразделения Omega.

Работа банка приостановлена, работники покинули помещения, сообщает телеканал.

Одновременно Генеральная прокуратура распространила сообщение о проведении по меньшей мере 20 обысков, к которым привлечены сотрудники KNAB, Финансовой полиции, Службы госдоходов (СГД, VID) и Комиссии рынка финансов и капитала. Процессуальные действия потребовались в рамках расследования дела о возможной легализации 50 млн евро, добытых преступным путем. К делу причастен один из ликвидируемых латвийских банков, название которого не уточняется.

В прокуратуре также сообщили, что обыски проходят не только в Латвии, но и за ее пределами. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам.

Представители KNAB отказываются комментировать процессуальные действия.

Šodien KNAB sadarbībā ar citām tiesībaizsardzības iestādēm veic kriminālprocesuālās darbības Ģenerālprokuratūras uzdevumā, tās lietvedībā esošā kriminālprocesā. Ņemot vērā, ka konkrētajā kriminālprocesā KNAB nav procesa virzītājs, Birojs nav tiesīgs sniegt jebkādu informāciju. pic.twitter.com/gAIBVTcrnU — KNAB (@KNABinforme) January 28, 2020



