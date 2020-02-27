В Земгале орудует женская банда: возможно, разбойницы передвигаются на Volvo

В минувший вторник в Земгальском регионе за сутки зарегистрировано три случая, когда группа женщин, обращаясь за помощью к владельцам домов или предлагая купить у них товары, проникают в жилища, откуда крадут деньги. Общий ущерб составляет несколько тысяч евро.

Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, в волости Свиентес Рундальского края они вошли в дом пенсионера, предложив купить ему товары. Затем, параллельно осмотрев дом, они применили к нему физическую силу и отобрали деньги.

Второй такой же случай зафиксирован в Вецумниеки, правда, там их жертвой стала женщина пенсионного возраста, а деньги они смогли забрать, не применив насилия. Третьей пострадавшей стала пенсионерка из волости Вецсаулес Бауского края. У нее злоумышленницы попросили кипяток, вошли в дом, стали также предлагать разные товары, а затем, когда жертва отвлеклась, украли деньги и скрылись. Возможно, преступницы передвигаются на автомобиле Volvo темно-зеленого цвета.

Полиция начала три уголовных процесса и продолжает поиски злоумышленниц.