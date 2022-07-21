В Зиепниеккалнсе полиция задержала серийного поджигателя мусорных контейнеров

В последние месяцы в Госполицю поступила информация о нескольких отдельных случаях горения мусорных контейнеров в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. Сначала в Земгальском участке было начата ведомственная проверка, но после выяснения всех обстоятельств случившегося и проведения расследования стражи порядка установили, что, вероятно, произошел умышленный поджог.

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28 июня был получен очередной вызов в связи с горящим мусорным контейнером в Зиепниеккалнсе. На место происшествия немедленно выехали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которые оперативно среагировали на вызов и потушили пожар. В Госполиции добавили, что упомянутый случай был особенно опасным, поскольку мусорный бак находился под навесом многоквартирного дома.

После очередного аналогичного вызова стало ясно, что поджогом, вероятно, занимается один и тот же человек. Стражи порядка выяснили личность возможного виновного и в минувшую среду, 13 июля, задержали мужчину 1990 года рождения. Задержанный ранее не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Мужчина признал свою вину, однако не осознавал опасности и последствий своих поступков.

После задержания выяснилось, что молодой мужчина занимается поджогами мусорных контейнеров несколько месяцев. В первых случаях жители смогли быстро отреагировать и самостоятельно потушить подожженные мусорные баки.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по второй части 185-й статьи Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем поджога. За данное преступление мужчине может грозить тюремный срок до 10 лет и пробационный надзор на срок до трех лет или без такового.

В пятницу, 15 июля, суд применил к мужчине меру пресечения — заключение под стражу.