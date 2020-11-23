В Зиепниеккалнсе убита молодая женщина: задержан муж жертвы
Foto: Valsts policija

В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс на прошлой неделе была убита молодая женщина. По подозрению в совершении убийства задержан ее 30-летний муж. Не исключено, что преступление совершено на почве ревности. По словам соседей, в этом доме семейные ссоры были частым явлением.

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По данным Degpunktā, в квартиру на ул. Озолциема пара переехала недавно. Все лето в жилище шел ремонт, а новые жильцы заселились лишь в конце августа. Уже в сентябре начались семейные скандалы, которые из-за уровня шума не остались без внимания соседей. Разговоры на повышенных тонах, а также женские крики периодически были слышны и в октябре. В один из дней мужчина выставил спутницу жизни за дверь, но затем пара помирилась.

Очередная ссора между супругами произошла 15 ноября. На этот раз она закончилась трагедией: прибывшие медики и полиция констатировали на теле женщины следы насильственной смерти.

В полиции сообщили, что пока идет следствие, никаких комментариев не будет. По делу начат уголовный процесс по факту убийства. Уже 17 ноября суд решил оставить задержанного под арестом.

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