Вагоновожатая, сбившая 9 мая трамваем двух пенсионерок, получила условный срок

Пардаугавский суд Риги вынес приговор вагоновожатой Даце С., которая в мае 2019 года сбила трамваем двух пенсионерок. Обе получили тяжкие телесные повреждения, одна женщина выжила, а вторая скончалась. Об этом сообщает LA.

Как отмечает издание, трагедия произошла вечером 9 мая: в 22.09, примерно в 85 метрах от перекрестка ул. Слокас и бульвара Узварас трамвай совершил наезд на пенсионерок 1936 и 1926 г.р.

Свою вину всодеянном Даце признала и попросила рассматривать дело без проверки доказательств. Известно, что в тот день пострадавшие женщины посещали мероприятия в Парке Победы. Скончавшаяся пенсионерка была бывшим директором школы. Издание сообщает, что женщина нарушила правила дорожного движения, пересекая трамвайные рельсы в неположенном месте.

С точки зрения правил вождения вагоновожатая не нарушала правила дорожного движения, обвинения против нее были выдвинуты в связи с тем, что у нее технически была возможность остановиться и не совершать наезд на женщин, однако она ею не воспользовалась, поскольку ее внимание было отвлечено от того, что происходит перед трамваем.

Внучка скончавшейся женщины просила взыскать компенсацию в размере 6000 евро, однако суд возместит 690 евро — за услуги адвоката.

Известно, что сейчас Даце выполняет в депо работу по уборке трамваев. На судебном заседании она очень переживала трагедию. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.