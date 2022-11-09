"Вам полагается пособие, зарегистрируйтесь": VSAA предупреждает о письмах и SMS от мошенников

Государственное агентство социального страхования (VSAA) предупреждает жителей Латвии о том, что по электронной почте от имени этого ведомства распространяются мошеннические письма.

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Также преступники рассылают и СМС на мобильные телефоны, в которых сообщают, что человеку пришло пособие, поэтому необходимо зарегистрироваться, зайти на какой-то сайт или открыть приложение в э-почте.

VSAA подчеркивает, что письма рассылаются с фальшивого электронного ящика, при этом письма существуют в двух вариантах: на русском и английском языках.

Госагентство социального страхования напоминает, что общается с жителями Латвии только на государственном языке и не рассылает сообщения с призывом претендовать на пособия. В этой связи VSAA призывает жителей не открывать полученные ссылки или вложения и ни при каких обстоятельствах не использовать для этого банковские приложения, а также не предоставлять личные данные или номера счетов.

"Если вы хотите убедиться в подлинности полученного сообщения, рекомендуем обратиться в VSAA", — говорится в официальном сообщении Госагентства соцстрахования.