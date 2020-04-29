Вандал умышленно повредил чужой забор, почтовый ящик и два автомобиля

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) завершило расследование дела о порче чужого имущества, нарушении решения о временной защите от насилия, а также по факту других правонарушений.

Как отмечают в КРУП, 13 декабря 2019 года, а также 13 и 16 января 2020 года в Скрунде зафиксировали несколько эпизодов умышленной порчи чужого имущества: был сломан забор возле частного дома, почтовый ящик, выбиты окна в соседнем здании, сломаны кресла для отдыха и забор, а также разбит цветочный горшок. Кроме того, злоумышленник повредил две машины и декор на городской елке.

Полиция задержала подозреваемого, который 13 января также нарушил решения о временной защите от насилия, явившись к своей матери. Несколько недель задержанный провел под арестом, но затем к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За все правонарушения, в которых подозревается мужчина, ему может грозить до 2 лет лишения свободы, арест, принудительные работы или денежный штраф.