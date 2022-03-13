Вчера на дорогах Латвии задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В субботу на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.
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Всего в субботу полиция зафиксировала 399 нарушений правил дорожного движения, из них 183 — превышение скорости.
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