Вчера на дорогах Латвии задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения
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В субботу на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

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Всего в субботу полиция зафиксировала 399 нарушений правил дорожного движения, из них 183 — превышение скорости.

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