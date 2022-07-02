Вчера в ДТП пострадало 24 человека
Foto: LETA

Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 24 человека, из которых шестеро были водителями электросамокатов, пятеро — велосипедистами и один — пешеходом, свидетельствует собранная Государственной полицией статистика.

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При этом в ДТП в Рижском регионе пострадали 16 человек, в Земгальском регионе — два человека, в Курземском — пять человек, в Латгальском — один.

Всего за сутки в Латвии было зарегистрировано 98 ДТП, из них 40 произошли в Рижском регионе, 17 — в Земгале, 16 — в Курземе, 12 — в Видземе и 13 — в Латгале.

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