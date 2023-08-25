VDD задержала четверых граждан Латвии: их подозревают в деятельности по заданию ФСБ
Foto: Pexels.com, Kindel Media

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четверых граждан ЛР, подозреваемых в том, что они могли вести деятельность по заданию спецслужбы России. Причем эта деятельность была направлена против Латвийского государства и безопасности его жителей.

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Уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье за оказание помощи иностранному государству против Латвийской Республики.

В рамках расследования Служба госбезопасности провела обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии. Также в ходе обыском изъято большое количество носителей информации и различных документов.

На объектах, связанных с задержанными, сотрудники VDD обнаружили устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что задержанные по поручению ФСБ России осуществляли действия, направленные против свободы, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц.

Трое подозреваемых оставлены под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы: ему запрещено выезжать за пределы Латвии, а также менять место жительства.

Следствие продолжается.

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