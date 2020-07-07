Вечеринка узбекских студентов закончилась аварией в районе Андрейсалы

Ранним утром 5 июля сотрудники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на Андрейсалу, где произошла авария, после чего водитель пытался покинуть место происшествия.

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Как отмечает Degpunktā, прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили существенно поврежденную машину, в которой находились несколько человек — граждане Узбекистана. В ходе разговора было установлено, что за рулем находится водитель, у которого нет прав. Однако сидевший с ним рядом молодой парень заявил, что он обучал друга вождению, эту же версию подтвердили и другие находящиеся в салоне пассажиры.

Сотрудники РМП вызвали на место происшествия Дорожную полиция, которая констатировала в организме "инструктора" более 1 промилле алкоголя. На нарушителей составлены протоколы за совершенное ДТП, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за езду без водительских прав.