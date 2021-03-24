Вечеринка закончилась убийством: во дворе нашли тело 21-летнего мужчины
Foto: LETA

Сотрудники криминальной полиции Добельского участка полиции передали в прокуратуру материалы уголовного дела об убийстве молодого мужчины.

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Как уже сообщалось ранее, 8 декабря 2020 года полиция получила вызов на бытовой конфликт в Добеле. Во дворе многоквартирного дома они обнаружили тело мужчины 1999 г.р. с колотым ранением в горло. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчин 1986 г.р., однако позже один из них получил статус свидетеля.

Следствие установило, что убийство произошло во время совместного распития алкоголя, когда между участниками застолья вспыхнул конфликт. Известно, что подозреваемый в убийстве ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления.

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