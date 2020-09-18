Вецмилгравис: воры украли из детсада конфеты, один из преступников потерял документы

Сотрудники Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали подозреваемых в краже из детского сада на ул. Скую в Вецмилгрависе. Добычей воров стали электроприборы, конфеты и простынь.

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По данным РРУП, кража произошла в ночь на четверг. Воры разбили окно, проникли в помещения и украли мобильный телефон, компьютер, два телевизора, конфеты, а также простыню, в которую собрали краденое и сбежали. Часть похищенных вещей к моменту задержания подозреваемые успели сдать в ломбард.

В ходе работы на месте преступления сотрудники Зиемельского участка полиции нашли портмоне с документами, принадлежащими одному из воров. В скором времени стражи порядка задержали подозреваемых — мужчин 1982 и 1987 г.р.

Известно, что одного мужчину задержали на Привокзальной площади, а второго вечером того же дома в Вецмилгрависе. Обе ранее попадали в поле зрения органов правопорядка и были судимы за имущественные преступления. По делу начат уголовный процесс.