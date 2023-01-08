Ведется поиск пропавшего в Риге подростка
Foto: Patriks Jakupcevičs

Государственная полиция просит жителей помочь найти 14-летнего подростка, который 7 января около 22:30 вышел из дома в Риге на улице Залвес (район Шампетерис) и не вернулся до сих пор.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пропавший мальчик - Патрикс Якупцевичс, 2008 года рождения. Его приметы: рост - около 160 сантиметров, худощавый, светлые волосы. Был одет в синюю куртку и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего в Риге подростка, просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае