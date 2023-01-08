Ведется поиск пропавшего в Риге подростка

Государственная полиция просит жителей помочь найти 14-летнего подростка, который 7 января около 22:30 вышел из дома в Риге на улице Залвес (район Шампетерис) и не вернулся до сих пор.

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Пропавший мальчик - Патрикс Якупцевичс, 2008 года рождения. Его приметы: рост - около 160 сантиметров, худощавый, светлые волосы. Был одет в синюю куртку и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего в Риге подростка, просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 110.