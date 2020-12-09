Великобритания: дальнобойщик из Латвии сядет в тюрьму за ДТП в пьяном виде
Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Магистратский суд Портсмута (графство Гэмпшир) приговорил к 8 неделям тюремного заключения 40-летнего гражданина Латвии Александра А., который совершил на дороге А27 аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно данным полиции, авария произошла 3 декабря, около 17.00. Управляемый латвийцем грузовой автомобиль выехал с дороги, врезался в забор и светофор.

Как отмечает Portsmouth News, в момент ДТП количество алкоголя в организме водителя фуры превышало допустимый лимит в 3,7 раза.

Помимо лишения свободы дальнобойщик также лишен водительских прав на 31 месяц и 28 дней. Кроме того, он должен будет выплатить потрепевшей стороне 156 фунтов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ДТП Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс