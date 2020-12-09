Великобритания: дальнобойщик из Латвии сядет в тюрьму за ДТП в пьяном виде

Магистратский суд Портсмута (графство Гэмпшир) приговорил к 8 неделям тюремного заключения 40-летнего гражданина Латвии Александра А., который совершил на дороге А27 аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Согласно данным полиции, авария произошла 3 декабря, около 17.00. Управляемый латвийцем грузовой автомобиль выехал с дороги, врезался в забор и светофор.

Как отмечает Portsmouth News, в момент ДТП количество алкоголя в организме водителя фуры превышало допустимый лимит в 3,7 раза.

Помимо лишения свободы дальнобойщик также лишен водительских прав на 31 месяц и 28 дней. Кроме того, он должен будет выплатить потрепевшей стороне 156 фунтов.