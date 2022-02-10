Великобритания: гражданин Латвии осужден на 11 лет за изнасилование ребенка
Foto: AP/Scanpix

В Британии за изнасилование 4-летнего ребенка осужден 39-летний гражданин Латвии Янис Л. Помимо тюремного срока, он также пожизненно внесен в реестр преступников, совершивших преступления на сексуальной почве. Кроме того, педофила депортируют в Латвию.

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Как сообщает британский портал LancsLive, в Королевском суде Престона Янис Л. отрицал свою причастность к преступлению, однако в ходе судебного разбирательства его вина была доказана.

Мальчик, имя которого не разглашается, рассказал своей маме о нападении только тогда, когда она заговорила с ним о личной безопасности и сказала, что никто не имеет права его трогать.

"Моему любимому, храброму маленькому мальчику было всего четыре года. Он не понимал, что это неправильно", — рассказала на суде мать пострадавшего ребенка.

По данным издания, в 2013 году Янис Л. был признан виновным вхранении непристойных изображений детей.

На этот раз суд приговорил гражданина Латвии к 11 годам лишения свободы.

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Rus.Delfi.lv

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