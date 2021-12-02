Великобритания: латвиец осужден на 18 лет за изнасилование несовершеннолетних
Foto: AP/Scanpix

В Великобритании суд вынес приговор 38-летнему Эрвину А., признанному виновным в изнасиловании и нападениях на несовершеннолетних на сексуальной почве. По информации газеты Kentonline, за эти тяжкие преступления латвиец приговорен к 18 годам заключения.

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Слушания по этому делу продолжались в Кентерберийском Королевском суде полторы недели. Известно что в последнее время Эрвин проживал в городе Мейдстоун (графство Кент). Свою вину в содеянном подсудимый отрицал.

Суд признал гражданина Латвии виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании, по трем пунктам обвинения в нападении на сексуальной почве на ребенка младше 13 лет, по четырем пунктам обвинения в сексуальных действиях в присутствии ребенка, за нападение на ребенка младше 13 лет и сексуальные действия с ребенком.

Прокурор Майкл Хиллман, выступая в суде, сообщил, что одну из своих жертв он шантажировал и требовал никому не сообщать о насилии. Однажды он даже приставил ей к горлу нож и угрожал убить, если та обратиться в полицию.

Как отмечает Kent Messenger, Эрвину А. инкриминировали изнасилование 14-летнего подростка и сексуальное насилие над девочками, младшей из которых было всего 9 лет.

Преступления, за которые был осужден гражданин Латвии, были совершены им в период с 2007 по 2016 год в Мейдстоуне и Тонбридже (графство Кент). Кроме того, преступления он совершал в Ранке и Галдауске (Латвия).

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LETA

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LETA
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