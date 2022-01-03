Великобритания: полиция полагает, что пропавшая 6 лет назад гражданка Латвии может быть мертва

Нераскрытое исчезновение молодой женщины из Латвии, которую в последний раз видели в аэропорту Хитроу в апреле 2015 года, все еще остается загадкой для полиции. Однако, судя по информации британской прессы, ппавоохранительные органы склонны считать, что женщина может быть мертва.

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Как отмечает My London, 33-летняя Лаура Э.Г. весной 2015 года должна была улететь с мужем и детьми в Египет, однако в самолет она так и не села.

До таинственного исчезновения Лаура проживала с супругом и детьми в графстве Кент. Полицейское расследование установило, что женщина была замечена прибывшей в аэропорт Хитроу за день до того, как официально было получено сообщение о ее исчезновении.

Расследование показало, что Лаура и ее семья приехали в аэропорт на серебряном взятом напрокат автомобиле Peugeot 208. Полиция установила, что интервал между тем, как семья села в машину и добралась до аэропорта, составил семь часов, при том, что обычно такая поездка занимает не более двух часов.

Женщину объявили в розыск на следующий день, когда полиция получила звонок с ее домашнего телефона. Однако, кто сообщил об этом в полицию — член семьи, родственник, друг или сосед — полиция не раскрывает.