Вертолет Военно-воздушных сил Литвы эвакуировал с парома члена команды
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Во вторник ночью вертолет Военно-воздушных сил Литвы эвакуировал с парома члена команды, которому срочно понадобилась медицинская помощь.

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По информации Вооруженных сил (ВС) Литвы, в 01.44 дежурный Координационного центра спасения на море Военно-морских сил получил сообщение от парома Aura Seaways, что член команды, литовец, жалуется на сильную боль в области глаз, не может открыть глаза, ему нужна эвакуация в больницу.

Паром Aura Seaways в тот момент был в 71 километре на запад от Клайпеды, следовал по маршруту Клайпедский порт — Карлсхамн (Швеция).

Для операции спасения из Немирсеты в воздух был поднят вертолет Военно-воздушных сил AS-365.

Вертолет эвакуировал пострадавшего с парома и перевез к Клайпедской университетской больнице. В 03.30 больной был передан медикам Скорой помощи.

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