VID начал уголовный процесс за выплату "зарплат в конвертах"

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в марте этого года начало уголовный процесс по факту выплаты "зарплат в конвертах" на предприятии, которое занимается поставками продуктов питания, алкоголя и табачных изделий на судна.

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В рамках уголовного процесса сотрудники полиции в апреле провели в Риге 11 обысков, в том числе в помещениях предприятия, в автомашинах и по месту жительства члена правления предприятия. В ходе обысков было найдено и изъято 10 000 евро наличными, список выплат зарплат, а также другие важные вещественные доказательства.

В ходе расследования было установлено, что предприятие в период с января 2019 года по сей день в бухгалтерском учете не в полной мере указывало объемы выплаченной зарплаты, оставшаяся сумма выплачивалась работникам наличными.

На предприятии трудятся 15 работников. Размер причиненного государству ущерба в виде недополученных выплат в виде подоходного и социального налогов устанавливается. Более подробная информация не предоставляется.