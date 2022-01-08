VID в прошлом году конфисковал 52,023 млн контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) в прошлом году конфисковало 52,023 млн контрабандных сигарет, свидетельствуют данные VID.

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Также конфисковано 14,18 тыс. кг контрабандного табака и 2170 электронных сигарет.

В прошлом году таможенное управление изъяло 2431 литр контрабандного топлива и 3875 литров контрабандных алкогольных напитков.

За незаконный оборот акцизных товаров начат 171 уголовный процесс.

В прошлом году таможенное управление СГД в 262 посылках обнаружило 178 164 поддельных товара. Посылки в основном были из Китая, Гонконга, России, Турции, Сингапура и Белоруссии. В 81,5% случаях это были медикаменты, в 9,8% - спортивные товары, в 6,2% - игрушки, в 2,5% - другие товары.

Как сообщалось, в 2020 году было конфисковано 73,15 млн контрабандных сигарет, 46,2 кг контрабандного табака, 64,8 тыс. литров контрабандного топлива и 39,9 тыс. литров контрабандных алкогольных напитков.

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