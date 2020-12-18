VID возбудил дело о зарплатах "в конверте": фирма не платила налоги 4 года

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передал в прокуратуру Салдусского района материалы дела, начатого в отношении сотрудника предприятия, который выплачивал сотрудникам зарплаты, не отраженные в бухгалтерской документации.

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В ходе досудебного следствия удалось установить, что в период хозяйственной деятельности с мая 2016 года по март 2020 года компания не фиксировала заработную плату в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенные зарплаты сотрудникам, работающим в компании. Общая сумма зарплат в "конвертах" составила более 27000 евро.

Компания также предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверную информацию о заработной плате, тем самым не уплатив подоходный налог и не сделав обязательных взносов государственного социального страхования. Государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 14 000 евро.

Деятельность компании связана с монтажом трубопроводов, отопительных систем и систем кондиционирования.