VID возбудил дело о зарплатах "в конверте": фирма не платила налоги 4 года
Foto: Shutterstock

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) передал в прокуратуру Салдусского района материалы дела, начатого в отношении сотрудника предприятия, который выплачивал сотрудникам зарплаты, не отраженные в бухгалтерской документации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного следствия удалось установить, что в период хозяйственной деятельности с мая 2016 года по март 2020 года компания не фиксировала заработную плату в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенные зарплаты сотрудникам, работающим в компании. Общая сумма зарплат в "конвертах" составила более 27000 евро.

Компания также предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверную информацию о заработной плате, тем самым не уплатив подоходный налог и не сделав обязательных взносов государственного социального страхования. Государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 14 000 евро.

Деятельность компании связана с монтажом трубопроводов, отопительных систем и систем кондиционирования.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?