VID выявил более 400 попыток обойти санкции против России и Белоруссии
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Служба государственных доходов (VID) выявила более 400 попыток обойти санкции, введенные против России и Белоруссии, рассказала в интервью агентству LETA генеральный директор VID Иева Яунземе.

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По этим случаям заведено более 10 уголовных процессов.

Как пояснила Яунземе, в основном эти случаи касаются товаров, которые включены в санкционные списки как запрещенные для ввоза. Нарушения главным образом связаны с подделкой договоров, так как имеются исключения, которые позволяют ввозить товары, если действующий договор был заключен до введения санкций. Поэтому договоры подделываются путем изменения срока их действия.

Яунземе отметила, что в настоящее время количество нарушений уменьшается, но расслабляться VID не может. На вопрос о том, кто совершает нарушения — латвийские компании или поставщики из России и Белоруссии, гендиректор VID ответила, что это не так просто сказать, потому что цепочка длинная — заказчик, поставщик, перевозчик.

"Водитель грузовика не знает, входят ли товары, которые он везет, в список санкций или нет, поэтому ответственность ложится на заказчика и поставщика, которые, наверное, надеются на то, что конкретный груз не заметят", — сказала Яунземе.

Говоря о том, как война на Украине и санкции повлияли на объемы контрабанды, гендиректор VID отметила, что контрабандистам сейчас сложно, так как контроль усилился, и больше нет такой ситуации, когда контрабандные товары выявляются каждый день.

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